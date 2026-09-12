Терористи убиха 23-ма в Буркина Фасо (ОБЗОР)
Много автомобили и мотоциклети, както и фасадата на хотел "Сплендид" бяха потрошени при атаката на терористите фото
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Много автомобили и мотоциклети, както и фасадата на хотел "Сплендид" бяха потрошени при атаката на терористите фото
Ново нападение над хотел е станало в Буркина Фасо. Той се намира в непосредствена близост до ресторант „Капучино", който по-рано също бе атакуван. Тов...
Над 60 заложници бяха спасени след щурм на силите за сигурност срещу хотел в столицата на Буркина Фасо, който бе превзет от джихадисти. Това съобщи ТА...
Армията на Буркина Фасо е дала ултиматум на лидера на извършения миналата седмица преврат - генерал Жилбер Дендере, да се предаде в близките часове ил...
Президентската охрана в Буркано Фасо обяви разпускането на преходното управление в страната. Военни са арестували изпълняващия функциите на държавен г...
Властите в Буркина Фасо обявиха бившия външен министър Мишел Кафандо за преходен президент, предадоха световните агенции. Това бе осъществено след по...
Уагадугу. Опозиционните партии в Буркина Фасо продължават с протестите след военния преврат, който свали президента Блез Компаоре. Според пртестиращи...
Уагадугу. Президентът на Буркина Фасо Блез Компаоре е свален от власт, съобщи говорител на армията пред демонстрантите в столицата Уагадугу. Новината...
Президентът на Буркина Фасо Блез Компаоре президент заяви, че ще остане на власт в продължение на една година в рамките на преходно правителство, след...