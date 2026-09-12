Bulgaria Air пуска 30 000 евтини билети
Намалението ще е до 30%, промоцията е до 25 ноември
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Намалението ще е до 30%, промоцията е до 25 ноември
Два билета на цената на един. Това е офертата на "България ер" по повод Деня на влюбените - 14 февруари. Подарете си пътуване с любим човек, като заку...
"България ер" грабна два авиооскара от първите награди за авиационната индустрия у нас - Sky Stars, в оспорвана борба между 21 авиокомпании. Националн...
Националният ни авиопревозвач "България ер" и германската авиокомпания Air Berlin от 14 януари 2015 г. ще предлагат съвместни полети (code share) по и...