Скандал с моста на бул. "България". Пускат го, но безопасен ли е?
Общината и АПИ на нож
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Общината и АПИ на нож
На мястото има екипи на полицията и Столичната община.
София. Катастрофа блокира за известно време булевард "България" в столицата. Инцидентът е станал малко преди 11, 30 часа. Няма пострадали, съобщи ТВ 7...
София. Кола се обърна на бул. „България" и временно блокира движението. Инцидентът е станал в късния следобед, няма тежко пострадали. Очевидци на инц...