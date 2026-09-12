$3,5 млн. за спортна яхта на Bugatti
Легендарната автомобилна компания Bugatti обединява сили с корабостроителницата "Palmer Johnson" от Монако за създаването на новата серия спортни яхти...
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Легендарната автомобилна компания Bugatti обединява сили с корабостроителницата "Palmer Johnson" от Монако за създаването на новата серия спортни яхти...
Компанията Bugatti обяви продажбата на последния произведен Veyron. Автомобилът носи името La Finale и вече е собственост на богат арабски колекционер...
Специална модификация на суперавтомобила Veyron Grand Sport Vitesse, наречена "1 of 1", показа Bugatti в Пебъл Бийч. Колата е създадена в един екземп...
Серията "Легендите на Bugatti", създадена в чест на най-важните за марката хора, бе попълнена с третия си модел. На изложение в Дубай бе показан супер...