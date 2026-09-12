Ето кога се прощаваме с писателката Божана Апостолова
Тя е автор на 12 стихосбирки, 6 романа и 15 книги за деца
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Тя е автор на 12 стихосбирки, 6 романа и 15 книги за деца
Тази сутрин ни напусна Божана Апостолова
Поетесата и издател разкри един от тежките моменти на великата актриса
Немотията е страшно нещо, но понякога върши добри дела. Тя направи Божана Апостолова поетеса. Точно заради сирашката участ, двете басмени рокли, мизер...