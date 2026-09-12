Истината за Борис III
Книга разкрива факти около смъртта на монарха
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Книга разкрива факти около смъртта на монарха
Симеон Сакскобургготски говори в интервю за CNN за смъртта на баща си - цар Борис III, като заяви, че единствените архиви до които няма пълен достъп с...
Когато говорим за отрова и за смъртта на цар Борис III, трябва да се подчертае, че е отровена паметта на царя. Точно това се опитвам да направя - врем...