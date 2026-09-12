Всичко за Борис Бекер

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Бекер: Григор вече не е дете

Бекер: Григор вече не е дете

Феновете смятат, че Димитров е овършал Топ 50 при жените Легендата в мъжкия тенис и треньор на Новак Джокович - Борис Бекер се изказа доста ласкаво з...

31 март | 19:10
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Оставиха Бекер без пари

Оставиха Бекер без пари

Запор на сметките на Борис Бекер направиха властите в Швейцария. Причината за това е, че той продължава да се прави на ударен и им дължи близо 200 000...

16 януари | 21:40
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