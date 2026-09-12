Голяма промяна с Борис Бекер
Излезе от затвора, но...
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Излезе от затвора, но...
Актьорът играе треньора на великия тенисист в нов филм
Тенис легендата гостува в ресторанта на мастършефката
Двамата се сдърпаха заради Александър Зверев
Феновете смятат, че Димитров е овършал Топ 50 при жените Легендата в мъжкия тенис и треньор на Новак Джокович - Борис Бекер се изказа доста ласкаво з...
Запор на сметките на Борис Бекер направиха властите в Швейцария. Причината за това е, че той продължава да се прави на ударен и им дължи близо 200 000...
Борис Бекер ще бъде новият треньор на първата ракета на Сърбия Новак Джокович, предаде Би Би Си. "Много съм развълнуван от възможността да работя с н...