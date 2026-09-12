Най-скъпото шоу през лятото. Продадоха билетите за 1 минута
Цената е 1800 долара, Шанхай чупи рекорди
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Цената е 1800 долара, Шанхай чупи рекорди
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Феновете на бойните спортове ще могат да проследят UFC 253 пряко по MAX Sport 2
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Райън Бейдър шокира света на бойните спортове
Битката между французин и англичанин е гвоздеят на шоуто Здрави битки на мускулести мъже и много адреналин за публиката ще има в Петрич на 4 юни. За...
Съюзът включва 12 федерации с 40 000 спортисти Димитър Ангелов бе избран днес за председател на Националната асоциация на бойните спортове (НАБС). Но...