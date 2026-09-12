Лорер за пребития Християн: Той не е български гражданин
Думите на депутата от ПП взривиха социалните мрежи
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Думите на депутата от ПП взривиха социалните мрежи
Животните ще бъдат предадени на най-близката зоологическа градина
Хасково. Бежанка от Еритрея записа новороденото си бебе като български гражданин. 31-годишната Хана Текие роди в Свиленградската болница второто се д...