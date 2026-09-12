Цвета Рангелова: Благоевград има нужда от сигурна бизнес среда
Липсата на инвеститори е резултат от 10-годишното управление
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Липсата на инвеститори е резултат от 10-годишното управление
София. 16 912 свободни работни места на първичния трудов пазар са обявени в Агенция по заетостта (АЗ) през месец май 2014 г. През 2013 година обявен...
България заема 46-о място в света по бизнес среда за периода 2014-2018 г., като е преди Румъния и Италия, сочи класация на Economist Intelligence Uni...
София. „Основният проблем е, че няма инвестиции, тъй като няма бизнес среда". Това заяви финансовият министър Петър Чобанов на брифинг след отхвърляне...