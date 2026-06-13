Дъщерите на Би Би Кинг твърдят, че е бил отровен
Семейството на Би Би Кинг се изправя срещу бившия му мениджър Лаверн Тони заради „нечестното й влияние" върху завещанието на музиканта. Кралят на блус...
Следете всички новини, анализи и коментари за Би Би Кинг. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Семейството на Би Би Кинг се изправя срещу бившия му мениджър Лаверн Тони заради „нечестното й влияние" върху завещанието на музиканта. Кралят на блус...
Ангелите в рая от днес ще се полюшват в ритъма на блуса - при тях отлетя неговият крал. Би Би Кинг почина в съня си, на 89 години. Роденият в памукова...