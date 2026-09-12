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Народът изпуши - пиян джигит подлуди Казанлък, надрусан стреля по влак
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Народът изпуши - пиян джигит подлуди Казанлък, надрусан стреля по влак
Навремето там оковавали миряни, за да ги спасят от демоните им Хиляди с тричасова молитва към свети Антоний в Мелник въпреки студа Нищо не може да с...
Много бързо омразата към бежанците от партийни лозунги се обърна в леене на кръв