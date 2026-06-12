Бележка до Стоичков в магазина потресе хората
На всичкото отгоре злобарят не може и да пише
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На всичкото отгоре злобарят не може и да пише
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СДВР издирва собственика на изгубена голяма сума пари
Със стартирането на летния сезон добричките данъчни засилиха контрола в града и региона, като за юни вече са извършени 74 проверки в обекти в Добрич и...
Ученици регистрираха касови бележки за над 1 млн. лв. от началото на играта на НАП "Парола: Касова бележка". За наградите - таблети, фотоапарати и игр...