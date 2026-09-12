Батков: Ако се класираме за Европа, ще имаме лиценз
"Ако "Левски" се класира на евротурнирите ще вземем лиценз", това каза Тодор Батков при завръщането си от Москва. Собственикът на отбора заяви: „Ако с...
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"Ако "Левски" се класира на евротурнирите ще вземем лиценз", това каза Тодор Батков при завръщането си от Москва. Собственикът на отбора заяви: „Ако с...
Тодор Батков заяви, че подкрепя спортния директор Георги Иванов – Гонзо. Пред БНТ и Нова ТВ Батков каза, че Купата на България може частично да спаси...
Реставрират храма и крепостните стени на полуостров Форос Уникален раннохристиянски храм бе разкрит в крайморски имот на Тодор Батков. Находката изни...
София. Работна среща около честването на 100-годишнината на "Левски" се състоя вчера в общежитието на базата на сините. На нея присъства собственикът...
Собственикът на клуба е бесен за Курдов
София. "Левски" ще се раздели до часове с един от най-големите си таланти, стана ясно след срещата между Тодор Батков и четирима представители на Наци...
Ветеран пое до Нова година школата на "Левски"
Чужденци мрънкат за 65 цента, да се стегнат, предупреди адвокатът