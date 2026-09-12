Балконинг! Турист полетя от тераса
По случая тече разследване
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По случая тече разследване
Беларуски летовник загина след като падна от третия етаж на хотел в курорта "Елените". Инцидентът е станал в около 18 часа в неделя. Загиналият е 35-г...
София. Така нареченият "балконинг" започна с трагична развръзка в Златни пясъци. 47-годишен турист от Финландия е починал, след като е паднал от шести...
Бургас. Първия случай на балконинг вече е факт в курорта Слънчев бряг. 20-годишна норвежка туристка полетя от терасата си на хотел "Галерия". За щасти...
Бургас. Държавата да въведе солидни глоби за скачането от балкони на хотели по морето, искат от Съюза на собствениците в Слънчев бряг. Глобата да бъде...
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Лондон. Британското външно министерство обърна внимание на своите граждани за опасностите от добилия печална популярност у нас "балконинг". Или модата...