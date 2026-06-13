1/3 от първокласниците са със затлъстяване
Kaufland и Българската педиатрична асоциация у нас стартират национална кампания, насочена към подобряване на хранителните навици в семействата
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Kaufland и Българската педиатрична асоциация у нас стартират национална кампания, насочена към подобряване на хранителните навици в семействата