Нов кошмар! Торнадо опустоши разкошно наше село
На място са установени множество пречупени електрически стълбове
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На място са установени множество пречупени електрически стълбове
Данъчните инспектори са запечатали и ресторанти, барове, кафенета, магазини, аптеки и бензиностанции в Североизточна България.
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Пирдоп Донка Бикова бе гост на футболен мач за купата на аматьорската футболна лига между отборите на ФК "Пирдоп" и "Рил...