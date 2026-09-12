Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Пирдоп бе гост на футболен мач

Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Пирдоп Донка Бикова бе гост на футболен мач за купата на аматьорската футболна лига между отборите на ФК "Пирдоп" и "Рил...