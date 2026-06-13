600 ученици рецитират "Аз съм българче"
600 ученици от 11-о СОУ "Константин Константинов" в Сливен рецитираха стихотворението на Иван Вазов "Аз съм българче". Събитието се състоя в 10 часа в...
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600 ученици от 11-о СОУ "Константин Константинов" в Сливен рецитираха стихотворението на Иван Вазов "Аз съм българче". Събитието се състоя в 10 часа в...