Продуцент иска Серия А с 16 отбора
Президентът на "Наполи" Аурелио де Лаурентис скочи на федерацията и обяви, че от нея няма смисъл. "За какво са ни? Не ни помагат за стадиона. Открадна...
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Президентът на "Наполи" Аурелио де Лаурентис скочи на федерацията и обяви, че от нея няма смисъл. "За какво са ни? Не ни помагат за стадиона. Открадна...
Президентът на "Наполи" Аурелио Де Лаурентис буквално излезе извън кожата си след 1:1 срещу "Днепър" в полуфиналите на Лига Европа. Украинците изравни...