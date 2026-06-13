Велосипед на Audi за 19 650 долара
Производителят на луксозни автомобили "Audi" представи най-новия си модел велосипед в Япония. Луксозното двуколесно ековозило струва колкото автомобил...
Следете всички новини, анализи и коментари за Audi Sport Racing Bike. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Производителят на луксозни автомобили "Audi" представи най-новия си модел велосипед в Япония. Луксозното двуколесно ековозило струва колкото автомобил...