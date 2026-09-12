Скандал в "Капките"! Прецакаха Зомбори заради дървения Наско от Б.Т.Р.
Фронтменът се превъплъти в Лучано Павароти
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Фронтменът се превъплъти в Лучано Павароти
2020-а не я броя в професионален план, признава музикантът
Интернет ни даде всичко, но прекърши истинските преживявания Атанас Пенев е от онези хора, които бързо и естествено печелят сърцата на хората. Фронтм...