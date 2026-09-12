Президентът на Афганистан каза защо е избягал
Ако бях останал, щях да стана свидетел на кръвопролитие в Кабул, заяви Ашраф Гани
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Ако бях останал, щях да стана свидетел на кръвопролитие в Кабул, заяви Ашраф Гани
Излетял е към Таджикистан
Кабул. Ашраф Гани положи като президент на Афганистан по време на церемония в президентския дворец в Кабул, предадоха световните агенции. Това се слу...