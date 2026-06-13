Охраняват 24 часа парк „Арпезос Север” в Кърджали заради вандали
24-часова охрана на новия парк „Арпезос Север" обмисля община Кърджали, съобщи кметът Хасан Азис. Причината е, че вече има доста повредени съоръжения....
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24-часова охрана на новия парк „Арпезос Север" обмисля община Кърджали, съобщи кметът Хасан Азис. Причината е, че вече има доста повредени съоръжения....