Злато и сребро за стрелците на Евро'15
Няма как да се готвим с хартиени мишени, алармира Мария Гроздева Удар в десетката за нашите стрелци на европейското първенство в Арнем (Хол)! В един...
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Няма как да се готвим с хартиени мишени, алармира Мария Гроздева Удар в десетката за нашите стрелци на европейското първенство в Арнем (Хол)! В един...