Арменец вилнее с бухалка на пътя
Нов бой между шофьори след засечка с автомобилите на пътя спретнаха във Варна. Този път главен герой се оказа арменски гражданин, чийто "Крайслер" бил...
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Нов бой между шофьори след засечка с автомобилите на пътя спретнаха във Варна. Този път главен герой се оказа арменски гражданин, чийто "Крайслер" бил...
Две победи и две загуби записаха до момента българските борци (кл.стил) във втория ден от първите европейски игри в Баку. В почти пълната зала "Хайдар...
Благоевград. Поадския парк трима души са задържани от полицията при опит да пласират наркотични вещества. Заловени са 19-годишният К. Н., 25-годишният...