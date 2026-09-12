Нови правила за земите под наем. Пазарът се променя
Ще се увеличи производството на български плодове, зеленчуци и месо
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Ще се увеличи производството на български плодове, зеленчуци и месо
В страните от ЕС годишните наемни цени на един хектар земеделска земя варират значително
B тoзи paйoн нa Бългapия дeĸap зeмeдeлcĸa зeмя e пo-cĸъп oт ĸв. м. нa aпapтaмeнт в гoлям гpaд
Греков съветва земеделци за проекти и субсидии
Обмислят минимален праг, за да бъдат защитени собствениците