МВР-министърът съобщи за нова тесла за шофьорите нарушители
Борбата с пътния травматизъм е приоритет на правителството
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Борбата с пътния травматизъм е приоритет на правителството
Летателните апарати от бъдещето
Това е второ дарение на апарати за плазмафереза със средства, събрани от прокурори, следователи и служители
Сийка Милева изрази от името на Иван Гешев благодарност към участниците в дарението
Дарението е на стойност 1 милион лева
Закупили ги със 173 хил. лв. от партийната субсидия на ГЕРБ
Касови апарати, които ще отчитат оборота и ще бъдат дистанционно свързани с НАП, ще трябва да се сложат и на колонките, на които фирми зареждат превоз...
София. С 6 месеца се удължава срокът за въвеждане на касови апарати в автомобилния превоз. Това стана с гласуване на депутатите на първо и второ четен...
София. Рибарите отново ще минат на либерален режим и няма да им се налага да дават касови бележки. Това ще стане с промени в закона за рибарството и а...