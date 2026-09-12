Решаващ ход от децата на починалия брат Галев
Какво следва
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Какво следва
Разкрития от шефа на Гранична полиция
Медиците още не са готови с експертизата
Много хора починаха от инфаркт, когато стъпват накриво в определени ситуации
Многолюдно шествие ще изпрати единия от братята Галеви в последния му земен път
Очаква се и засилено полицейско присъствие около църквата и градския гробищен парк
Ето кога ще бъде то
Тялото му бе освободено вчера от прокуратурата
В момента се проверяват оперативни данни
На опашка чакат болнични шефове
Съмнение поражда фактът, че близките му са бързали да го погребат тихомълком
Към момента няма оперативни данни Пламен Галев да е в България, разкри той
Братът и съпругата на Ангел не пожелаха да коментират по темата
Разпитана е съпругата на починалия
Една от версиите окончателно отпада
В него е записан и часът на смъртта
Мистерията се заплита
Съобщението за смъртта е подписано от лечебното заведение
Няма и грам доказателство, че Христов е починал в селото
Гробари заплетоха интрига