Бивши военни охраняват базата на "Аllguns" край Сливен
Бивши военни и служители на ДАНС охраняват някогашния военен завод южно от Сливен, който днес се стопанисва от фирма "Allguns". Toва установи проверка...
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Бивши военни и служители на ДАНС охраняват някогашния военен завод южно от Сливен, който днес се стопанисва от фирма "Allguns". Toва установи проверка...