Литвиненко обвинил Путин в педофилия
Руският президент Владимир Путин е бил бесен, когато бившият руски агент Александър Литвиненко публично го нарекъл педофил през 2006 година, твърди ве...
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Руският президент Владимир Путин е бил бесен, когато бившият руски агент Александър Литвиненко публично го нарекъл педофил през 2006 година, твърди ве...
Убийството на бившия руски шпионин Александър Литвиненко най-вероятно е било одобрено от президента на Русия Владимир Путин. Това пише в доклада, изго...
Лондон. Правителството на Великобритания обяви във вторник публично разследване смъртта през 2006 г. от отравяне на бившия агент на КГБ Александър Лит...