Алегри постави ултиматум на Ман.Юнайтед
Италианецът иска веднага да смени Солкряер
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Италианецът иска веднага да смени Солкряер
Специалистът ще подпише договор за 4 години
Обявяват раздялата официално утре
Рокадата трябва да стане другата седмица
Масимилиано Алегри може да бъде уволнен заради ужасните резултати на "Ювентус" в Серия А през новия сезон, прогнозира "Тутоспорт". Предстоящите мачове...
Оператор се преби заради ферарито на Супер Марио