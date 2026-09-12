Отиде си легендарен вокалист на любима група
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Тя изрази съболезнования
На екстравагантна комбинация от фънк, фюжън и класика се насладиха феновете на "Акага" в зала 3 на НДК снощи. Проектът "Либидо" на перфектните музикан...
"Libido Project" е най-новият нестандартен и забавен музикален проект с участието на класическите музиканти от квартет "Куатро" и "Акага". Екстраваган...