Едрият бизнес награди „Агрион“
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България връчи награда за растеж на земеделската компания
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Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България връчи награда за растеж на земеделската компания
Кредитното дружество „Агрион Финанс“ лансира промоционален ипотечен кредит с 2.9% лихва за първата година
Компанията отпуска финансиране по облекчена процедура и съкратени срокове
Компанията за професионално управление на земеделска земя "Агрион" предлага парцели в цялата страна на атрактивни цени
Хора от различни професии могат да си докарат сериозни доходи при сключване на сделка
Дни преди крайния срок за подаване на оферти - 28 април, интересът е голям Българската компания Агрион лансира успешно нова услуга за земеделци – нае...
Процедурата е много по-бърза и опростена, дава възможност да се видят реалните възможности на пазара Компанията за управление на земя Агрион лансира...
До края на февруари компанията ще организира сделки за парцели, поверени й за управление от нейни партньориЗасилен интерес към покупките на земя с тър...