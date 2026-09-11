Бехати Принслу очаква дъщеря
Бехати Принслу ще дари с дъщеричка съпруга си Адам Лавин. Топмоделът и фронтменът на "Маруун 5" сами обявиха щастливата новина пред списание "US Weekl...
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Бехати Принслу ще дари с дъщеричка съпруга си Адам Лавин. Топмоделът и фронтменът на "Маруун 5" сами обявиха щастливата новина пред списание "US Weekl...
Адам Лавин ще става татко. Вокалът на Maroon 5 съобщи сам радостната вест в Instagram. Той качи снимка на съпругата си в бански, като я озаглави "Два...
Как бихте реагирали, ако Maroon 5 се появят изненадващо на вашата сватба? Е, това усещане познават булките, младоженците и гостите на няколко сватби,...
Адам Лавин е новият носител на приза за сексапил