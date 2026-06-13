Бойко: Събрахме 820 млн. лв. повече от миналата година
С 820 млн. лв. повече са приходите в бюджета от същия период на миналата година. Това се дължи на активната и постоянна борба с контрабандата, заяви м...
Следете всички новини, анализи и коментари за 820 Милиона Лева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
С 820 млн. лв. повече са приходите в бюджета от същия период на миналата година. Това се дължи на активната и постоянна борба с контрабандата, заяви м...