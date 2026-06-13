Турция облекчава визовия режим за 6 страни от Шенген
От 2 март 2020 г. Туристи от Австрия, Белгия, Нидерландия, Испания, Полша и Великобритания ще получат право на 90-дневно безвизово пребиваване в Турци...
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От 2 март 2020 г. Туристи от Австрия, Белгия, Нидерландия, Испания, Полша и Великобритания ще получат право на 90-дневно безвизово пребиваване в Турци...