Дженифър Лопес шокира. Отказа 5 бона хонорар
В подкаста „The Skinny Confidential Him & Her Blum“ той разкри подробности около певицата
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В подкаста „The Skinny Confidential Him & Her Blum“ той разкри подробности около певицата
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Велико Търново. Служители на РУП – Горна Оряховица работят по установяване на измамници, отмъкнали 5 000 лв. от 83-годишна жена. Тя е поредната измаме...
Благоевград. Крадец потроши две балконски врати, за да се докопа до златни и сребърни бижута в частен дом. Снощи около 20,00 часа помощ в Първо полице...