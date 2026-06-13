Момиченце хваща топка с 3D протеза за първи път (ВИДЕО)
Малко момиченце направи първото си хващане с бионичната си ръка по време на бейзболен мач на Балтимор Ориолс. Всички зрители на стадиона притаиха дъх,...
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Малко момиченце направи първото си хващане с бионичната си ръка по време на бейзболен мач на Балтимор Ориолс. Всички зрители на стадиона притаиха дъх,...
Дете от Китай получи уникален подарък за Международния ден на детето. Ченг, който преди 2 години е претърпял катастрофа и е загубил пръстите на едната...