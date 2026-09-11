Газпром увеличил износа за Бълария с 52,3%
Средното ниво на запълняемост на хранилищата в Европа е 62%, очакванията са ЕК по-бързо да даде зелена светлина на "Северен поток 2".
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Средното ниво на запълняемост на хранилищата в Европа е 62%, очакванията са ЕК по-бързо да даде зелена светлина на "Северен поток 2".
442 се намират в интензивното отделение
До 3% бюджетен дефицит разреши и Евросъюзът във връзка с коронавирусната криза
В края на май регистрираните безработни в бюрата по труда са 175 399 души
Спад в количеството на произведената пшеница през стопанската 2016-2017 г. очаква Международният съвет по зърното (МСЗ). Според експертите, световната...