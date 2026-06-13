"Сузуки" покори "24 часа на Льо Ман"
Отборът на "Сузуки 30" спечели в "24-те часа на Льо Ман" при моторите. Тримата френски състезатели Венсан Филип, Антони Делал и Етиен Масон завъртяха...
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Отборът на "Сузуки 30" спечели в "24-те часа на Льо Ман" при моторите. Тримата френски състезатели Венсан Филип, Антони Делал и Етиен Масон завъртяха...