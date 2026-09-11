Красавицата от двулевката живее с мизерна пенсия. Чака еврото
Невероятната история на Кина Гърбова
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Невероятната история на Кина Гърбова
43% е скочила цената на слънчогледовото олио
Книжните 2 лева отиват в историята. Днес БНБ ще представи официално новата монета от 2 лева, която ще замести банкнотата, която ползвахме до момента....
София. Новата монета от 2 лева, чийто дизайн бе обявен вчера, е с грешка. „На официално одобрения дизайн на монетата от 2 лева е пропуснато да се напи...