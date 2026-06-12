БНБ навърши 137 години
Днес се навършиха 137 години от утвърждаването на устава на БНБ. Този акт полага основите на БНБ, която е сред първите публични институции в България...
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Днес се навършиха 137 години от утвърждаването на устава на БНБ. Този акт полага основите на БНБ, която е сред първите публични институции в България...
Националното знаме се развя над паметника на Незнайния войн и базиликата "Света София" по случай 137-годишнината от Освобождението на България. Начал...