Всичко за 137 Години

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БНБ навърши 137 години

БНБ навърши 137 години

Днес се навършиха 137 години от утвърждаването на устава на БНБ. Този акт полага основите на БНБ, която е сред първите публични институции в България...

25 януари | 22:55
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