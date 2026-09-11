Петък 13-ти е! Вижте защо не трябва да се плашите от особената дата
Докато много хора се страхуват от петък 13-ти, други се радват на деня и числото му
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Докато много хора се страхуват от петък 13-ти, други се радват на деня и числото му
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