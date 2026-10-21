Зеленски обяви важен обрат със САЩ. Пратеникът на Тръмп вече е в Русия за среща с Путин

След седмици на напрежение между Киев и Вашингтон украинският президент Володимир Зеленски обяви промяна, от която буквално зависят човешки животи. САЩ отново предоставят на Украйна разузнавателна информация за предстоящи руски ракетни удари- предупреждения, които дават на цивилното население безценни минути, за да потърси убежище.

Новината дойде след разговорите в Осло със специалния пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф. Днес американският представител пристигна в Санкт Петербург, където му предстои среща с Владимир Путин. На масата ще бъдат поставени предложенията за прекратяване на войната, обсъдени с Украйна и европейските ѝ партньори, предава BBC.

Дипломатическата активност се засилва, но между надеждите за мир и действителността на бойното поле остава огромно разстояние.

„Сега системата работи“ – новината, която Киев чакаше

„Благодарни сме, че разузнавателната информация вече достига до нас“, заяви Зеленски след срещите във вторник, 20 октомври, в норвежката столица.

Той подчерта, че ранното предупреждение за приближаващи балистични ракети е жизненоважно за хората в Украйна.

Именно тази възможност беше поставена под въпрос през последните седмици, когато Киев обвини американската администрация, че ограничава достъпа до важна информация за руските нападения.

Американският държавен секретар Марко Рубио категорично отхвърли обвиненията, определяйки ги като скандални.

След разговорите в Осло обаче Зеленски потвърди, че системата отново функционира.

Преди срещата с Уиткоф украинският президент е разговарял и с Рубио. Двамата са обсъдили предупрежденията за ракетни атаки, доставките на ракети за противовъздушна отбрана и проблемите със сателитната система „Старлинк“.

Зеленски определи разговора като конструктивен и изрази надежда, че ще бъдат намерени решения и по останалите въпроси.

Проблемите със „Старлинк“ и ракетите „Пейтриът“

Възстановяването на обмена на разузнавателна информация е само една от темите, които тревожат Киев.

Украинските военни съобщиха през последните дни за ограничения в скоростта на сателитната мрежа „Старлинк“ на компанията SpaceX.

Системата има важно значение за комуникациите и за използването на безпилотни летателни апарати, включително при украински операции срещу цели в Русия.

Миналата седмица американски сенатори от двете основни партии настояха за спешно разследване на ограниченията.

Друг нерешен проблем са ракетите прехващачи за системите „Пейтриът“, които са особено важни за защитата срещу руските балистични ракети.

Според непотвърдени съобщения доставката на допълнителни американски ракети все още не е получила необходимото одобрение.

Марко Рубио, който се намира на посещение в Индия, призна, че е възможно част от боеприпасите все още да не са достигнали Украйна.

Той обаче настоя, че Вашингтон не е отказал умишлено помощ на Киев.

Уиткоф пристигна при Путин с предложенията от Осло

Стив Уиткоф пристигна в Санкт Петербург тази сутрин. На летището той беше посрещнат от руския представител Кирил Дмитриев.

Според Ройтерс основната цел на посещението е да представи на руското ръководство резултатите от разговорите в Норвегия.

На преговорите в Осло присъстваха Зеленски, президентът на Финландия Александър Стуб и норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре. Към тях се присъедини Уиткоф, а зетят на американския президент Джаред Къшнър участва дистанционно чрез видеовръзка. По-късно американски представител определи срещата като изключително продуктивна и конструктивна, като посочи, че Вашингтон, Киев и европейските участници имат общо разбиране за следващите стъпки. Самият Уиткоф не участва в съвместната пресконференция след разговорите.

Финландският президент Александър Стуб заяви, че е постигнат реален напредък по предложенията за мир. Той обаче не разкри подробности и предупреди, че ще бъде необходимо търпение.

От своя страна норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре настоя Европа да участва пълноценно във всяко обсъждане на бъдещето на Украйна.

Москва изключва политически отстъпки

Докато американският пратеник се подготвя за срещата си с Владимир Путин, руската позиция остава твърда. Президентът на Русия все още не е коментирал публично новите предложения.

Външният министър Сергей Лавров обаче заяви, че Москва ще изслуша идеите, които Уиткоф носи от Осло, но няма да се съгласи на политически отстъпки.

Това поставя под въпрос доколко заявеният дипломатически напредък може да бъде превърнат в реално споразумение. Обсъжданите в Норвегия идеи включват гаранции за сигурността на Украйна, възможности за прекратяване на ударите срещу енергийни обекти и условията за по-широки мирни преговори.

Зеленски подчерта, че страната му е готова за преговори. По думите му украинската страна е предложила да спре нападенията срещу чувствителни обекти от руската енергийна инфраструктура, ако Москва прекрати ударите по украинските енергийни съоръжения.

Русия досега не е приела подобен вариант. На дневен ред остава и въпросът за евентуална среща между лидерите, на която да бъдат обсъдени най-трудните политически решения.