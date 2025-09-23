Уникален цирк с Макрон в Ню Йорк! Кой го спасява

Нова прелюбопитна ситуация, в която се забърква френският държавен глава.

Френският президент Еманюел Макрон се е обадил по телефона на американския президент Доналд Тръмп в понеделник (22 септември), след като е бил спрян на улица в Ню Йорк.

Улицата е била блокирана, за да мине по нея кортежът на американския президент Доналд Тръмп по време на посещенията им в Ню Йорк за Общото събрание на ООН.

Макрон е бил спрян от служител на полицейското управление на Ню Йорк. След като не успява да се разбере с полицейските служители Макрон вдига телефона и набира Доналд Тръмп. Следва разговор между двамата.

„Познайте какво? Чакам на улицата, защото всичко е затворено за вас.“, обяснява Макрон на Тръмп.

Френският президент в крайна сметка успял да пресече, но трябвало да върви до местоназначението си около 30 минути, като спирал по пътя, за да се снима с минувачи, и дори бил целунат по челото от един мъж.

Макрон призна палестинска държава на среща в Ню Йорк в понеделник, преди Общото събрание на ООН.

