Тежка новина за папа Лъв XIV. Светът изтръпна

Папа Лъв XIV е диагностициран с рак на белия дроб, след като хирурзите отстраниха част от десния му бял дроб във вторник, съобщи Ватикана в медицински бюлетин, което бележи значителен здравословен удар за 71-годишния глава на Римокатолическата църква. Папата страда от белодробен аденокарцином, често срещана форма на рак, като тъканните изследвания, проведени по време на операцията, потвърдиха това, което лекарите бяха подозирали от предварителните прегледи, се посочва в бюлетина, пише Reuters.

Папа Лъв XIV беше приет във вторник в римската болница „Джемели“ за операция по отстраняване на образуванието, което лекарите бяха открили при неотдавнашен рутинен медицински преглед.

Водещият хирург на папата, д-р Стефано Маргаритора, и личният му лекар, д-р Луиджи Карбоне, заявиха в изявление, че процедурата е продължила около 90 минути и е била успешна, без усложнения.

„За да се постигне лечебен ефект, долният лоб на дясното бедро беше отстранен чрез видеоасистирана техника“, казаха те, като поясниха, че целта е била да се премахне цялата ракова тъкан.

Човешките бели дробове имат пет лоба

– три в десния бял дроб и два в левия.

Медицински експерт заяви, че за да оценят случая на папата, ще трябва да знаят размера на тумора и дали ракът се е разпространил в лимфните му възли – информация, която Ватикана не предостави веднага.

„Въпреки че имаме диагнозата, все още не знаем стадия. Това е от решаващо значение за прогнозата и лечението“, заяви д-р Стивън Лиу, експерт по рак на белия дроб в Университета „Джорджтаун“ във Вашингтон и началник на отделението по хематология и онкология в болницата „МедСтар Джорджтаун Юнивърсити“. „Ако става дума за малък рак на белия дроб, без засягане на лимфните възли, самата операция вероятно ще бъде излечителна“, каза той пред Ройтерс. „Но ако окончателният анализ разкрие по-голям обхват на раковото засягане, това сочи по-лоша прогноза.“

Папата е дошъл в съзнание нормално

след операцията и по-късно се е върнал в болничната си стая, където почива, се посочва в медицинския бюлетин.

Ватиканът съобщи по-рано тази седмица, че се очаква той да остане в болницата около седмица и че всичките му публични събития са отменени до 20 октомври.

Папа Лъв XIV напусна Ватикана преди операцията малко преди 13:00 ч. (11:00 GMT) в Рим и беше забелязан да маха с ръка от задната седалка на черен SUV, докато кортежът му се движеше на около 9 км (5,6 мили) северно от Ватикана към болница „Джемели“.

При пристигането си в болницата Папа Лъв XIV стисна ръцете на няколко официални лица, мина пред чакащата тълпа от симпатизанти, някои от които викаха „Auguri“ (най-добри пожелания), и влезе през главния вход.

Папа Лъв XIV, избран от кардиналите по света през май 2025 г., е сравнително млад за църковен лидер. Той обича спорта, включително тениса, и не е известно да пуши или да е имал скорошни здравословни проблеми.

Покойният папа Франциск, предшественикът на Папа Лъв XIV, беше хоспитализиран няколко пъти, тъй като в последните години от живота си стана все по-немощен. Той почина на 88-годишна възраст през април 2025 г.

Източник: "Труд"