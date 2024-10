Новият генерален секретар на НАТО Марк Рюте беше на посещение в Киев в четвъртък в знак на подкрепа за Украйна само два дни след влизането в длъжност, предаде АФП..



Рюте се обърна към журналистите заедно с президента на Украйна Володимир Зеленски в украинската столица.

NATO's newest chief Mark Rutte, meeting with @ZelenskyyUa in Kyiv today, during an unnannounced visit. pic.twitter.com/8t3yRk6up2