Русия крие петролни танкери от украинските дронове. Разкриха тайна схема

Руският „сенчест флот“ използва нова схема за прикриване на движението на петролни танкери в Черно море, като ги кара да изглеждат едновременно на две различни места. Това разкрива разследване на британския вестник „Файненшъл таймс“, според което най-малко 12 санкционирани кораба са използвали идентични устройства за излъчване на фалшиви координати.

Манипулацията позволява действителното им местоположение да остане скрито на стотици километри от позицията, която показват системите за проследяване. Според експертите новата тактика е свързана както със западните санкции, така и със стремежа на Москва да предпази петролните си танкери от украински атаки.

Танкери на две места едновременно

Разкритието идва от специалиста по проследяване на руския „сенчест флот“ Оли Балинджър от Университетския колеж в Лондон. Той е установил, че най-малко 12 санкционирани танкера са използвали сходен способ за подправяне на сигналите от Автоматичната идентификационна система (AIS).

През последните месеци шест от наблюдаваните кораби едновременно са предавали две различни позиции. Докато реално са плавали през Черно море, електронните им сигнали са показвали, че се намират далеч от действителния си маршрут.

При тази схема фалшивите координати остават практически неподвижни, докато танкерът продължава да се движи. Това затруднява установяването на реалното му местоположение чрез публичните системи за корабно проследяване.

Нов начин за избягване на украинските удари

Манипулирането на корабните координати, известно като „спуфинг“, не е нова практика. Танкерите от руския „сенчест флот“ отдавна използват подобни техники, за да затрудняват контрола върху превоза на петрол в нарушение на западните санкции.

Новото е координираното прилагане на еднаква схема от няколко кораба. Според експертите това показва промяна в начина, по който Москва се опитва да защити петролния си износ на фона на засилващите се украински атаки в Черно море.

Експертите предупреждават за нова тенденция

„Това със сигурност е ново поведение за танкерите от „сенчестия флот“, обект на санкции, които оперират в региона“, коментира Бриджит Диакун от компанията „Лойдс“.

Според нея действията вероятно са част от по-широк стремеж на Русия да защити тези кораби, докато Европейският съюз предприема все по-активни мерки срещу санкционираните плавателни съдове, а Украйна засилва опитите си да прекъсне руския износ на петрол.

Разследването на „Файненшъл таймс“ показва, че Москва се стреми към по-пряк контрол върху танкерите от „сенчестия флот“, които остават важен инструмент за износ на руски петрол въпреки ограниченията, наложени след началото на войната в Украйна.