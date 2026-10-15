Принцеса се сгромоляса насред Лондон! Скандал с наркотици и изоставено дете

32-годишната Махра Ал Нахян, свързана с една от най-богатите и влиятелни кралски фамилии в света, бе осъдена в Лондон по обвинение в пренебрегване на дете. Скандалният инцидент се е случил през юни, когато тя и неин спътник са намерени в безсъзнание на улица в Западен Лондон след употреба на кокаин.

По това време Ал Нахян е трябва да се грижи за 3-годишно дете, забелязано от минувачи да играе босо с тротинетка в опасна близост до оживено пътно платно. В един момент детето дори потичало към платната, за да хване лист хартия, преди бдителни граждани да се намесят и да го спасят.

След идването си в съзнание Ал Нахян реагирала агресивно и неадекватно спрямо полицаите с думите: „Това не е кланица, защо толкова се тревожите?“

Пред Кралския съд в Саутуарк тя се призна за виновна. Защитата изтъкна, че от юли тя се лекува в престижна рехабилитационна клиника и изпитва дълбоко разкаяние. Съдия Джонсън Кейс я осъди на 2 години обществено наблюдение със задължително лечение, както и на глоба и съдебни разноски в размер на 6000 паунда.