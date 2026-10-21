МВнР с предупреждение към българите за 4 държави в Европа!

Европейските градове се тресат от социално недоволство, а българското Министерство на външните работи отправи специално предупреждение към сънародниците ни, които се намират или планират да пътуват до Франция, Италия, Белгия и Португалия. Причината са масовите протести, прераснали на места в сблъсъци с полицията, както и нарушенията в обществения транспорт.

От ведомството призовават българите да избягват местата, където се събират много хора, особено централните площади в големите градове, да следят развитието на обстановката и да спазват разпорежданията на местните власти.

Предупреждението е публикувано на 20 октомври от Ситуационния център на МВнР и се отнася до градове като Париж, Милано, Брюксел и Лисабон, където през последните дни са регистрирани сблъсъци със силите на реда и транспортни затруднения.

Франция остава най-горещата точка, готвят нови протести

Докато в Италия обстановката постепенно се нормализира, във Франция напрежението остава високо. Очакват се нови стачни действия, които могат да засегнат най-вече обществения транспорт.

По предварителни съобщения за събота, 24 октомври, са планирани нови демонстрации.

Страната е обхваната от протестна вълна още от септември. Първоначалното недоволство срещу недостатъчното финансиране и лошите условия в училищата постепенно прерасна в по-широко обществено движение срещу поскъпването на живота.

През последните дни част от демонстрациите завършиха с тежки сблъсъци, палежи, разрушения и грабежи.

Най-малко 2400 души бяха арестувани при безредиците, разтърсили Франция.

На 19 октомври президентът Еманюел Макрон направи обръщение към нацията, в което изрази възмущение от насилието и разрушенията.

Той заяви, че обществото изпитва „гняв и срам“ от случилото се.

„Онези, които са извършили грабежи, ще трябва да платят за щетите, а онези, които са се опитали да съборят Републиката, ще бъдат подведени под отговорност“, подчерта Макрон.

Полицейски час в Париж и други градове

Заради безредиците властите въведоха ограничения за придвижването в определени райони.

В части от Париж, Лил и други френски градове беше наложен полицейски час през вечерните и нощните часове. Мерките са насочени към ограничаване на насилието и предотвратяване на нови сблъсъци.

Ограниченията не са еднакви за цялата страна и могат да се променят според ситуацията в отделните градове.

Подобни мерки за сигурност са предприети и в Италия, където Милано също беше засегнат от протести и безредици.

Според МВнР обстановката в Италия вече се нормализира, но българските граждани трябва да продължат да следят местните съобщения.

Какво трябва да направят българите, които пътуват

Външното министерство съветва сънародниците ни предварително да проверяват разписанията на обществения транспорт и информацията от превозвачите.

Особено внимание трябва да се обръща на възможните стачки, временно затворени метростанции и ограниченията на движението около протестните шествия.

За проследяване на обстановката във Франция се препоръчват две специализирани платформи.

Strike Tracker публикува информация за текущи и предстоящи стачки и протестни действия.

Sortiraparis предоставя сведения за официални заповеди на префектурите и полицията, включително затваряне на метростанции, ограничения по улиците и извънредни мерки като местен полицейски час. Полезна информация може да бъде открита в секциите „Grève“ и „News / Traffic“.

От МВнР напомнят, че при необходимост от консулско или кризисно съдействие българите могат да се свържат с дипломатическите и консулските представителства на страната.

Министерството препоръчва на пътуващите също да се регистрират в рубриката „Пътувам за…“ на официалния му сайт или чрез приложението „Пътувай информирано“. Това улеснява оказването на помощ при възникване на извънредна ситуация.